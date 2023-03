Van "potepetazzie" tot "gildig": dit zijn de 5 opvallendste Vlaamse dialectwoorden volgens dialectoloog Veronique De Tier 

Er zijn verschillende manieren om te zeggen dat iemand zwanger is. De ene uitspraak is al platter of plastischer dan de andere. Volgens De Tier komt dat omdat er een taboe rust op dat onderwerp. "Zeker als het over ongewenste zwangerschappen gaat, is ons taalkundig arsenaal uitgebreid."

In Brussel gebruiken ze de uitdrukking: “ze hee ne poesjenel in eur schuif”. Een “poesjenel” is een woord dat voorkomt in andere delen van Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het wordt gebruikt om 'de gewone man' te omschrijven. Van oorsprong is het een Italiaans woord uit de commedia dell'arte. De Tier geeft ook een paar andere varianten. "Je hoort soms 'dat ze tegen de hoek van een ronde tafel is gelopen'. Of nog erger: 'ze heeft op de snuit van een dolfijn gezeten'."