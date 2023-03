Bibliotheek Edegem heeft nu ook EHBD-koffer: "Informatie over dementie op een laagdrempelige manier"

De bibliotheek van Edegem gaat een Eerste-Hulp-Bij-Dementie-koffer aanbieden. In die koffer zitten verschillende zaken die informatie geven over dementie zoals dvd's, boeken en zelfs spelletjes. Wat ook in de koffer zit, is informatie per gemeente over wat de mogelijkheden van aanbod voor thuiszorg zijn. De koffer is samengesteld en wordt aangeboden door WoonZorgNetwerk Edegem, dat samenwerkt met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.