Gevel van leegstaande woning stort in aan Kuringersteenweg in Hasselt maar niemand raakte gewond

Vannacht is aan de Kuringersteenweg in Hasselt de voorgevel van een woning ingestort, er is gelukkig niemand gewond geraakt. De brokstukken liggen wel op het voetpad en een stuk van de weg. Aan het huis is daarom één rijstrook van de Kuringersteenweg afgesloten. Ook in het aanpalende pand is er schade. Meer informatie ontbreekt nog momenteel.