250 graven in Diksmuide worden verplaatst naar nieuwe begraafplaats

De begraafplaats rond de kerk van Keiem werd al eind 2019 geschrapt door de gemeenteraad van Diksmuide. "We hebben navraag gedaan bij de families of ze al dan niet de vergunning van het graf wilden verlengen", zegt schepen Martin Obin (CD&V). "47 families hebben ervoor gekozen om het graf te verplaatsen naar de nieuwe begraafplaats. De andere stoffelijke overschotten krijgen een plaats in een grote grafput."