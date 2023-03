Studie naar heraanleg Turnhoutsebaan in Borgerhout gaat van start: ook mening van de buurt telt

De Turnhoutsebaan veroorzaakt al jaren problemen op het vlak van verkeersveiligheid, onder meer omdat fietsers er niet over een apart fietspad beschikken. Hoe dat probleem opgelost moet worden, is al lang een bron van discussies. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) besliste vorig jaar om van de Turnhoutsebaan een fietsstraat te maken, maar dat is een tijdelijke oplossing om de veiligheid van de fietsers te garanderen.