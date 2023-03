Hoffelijke tachtiger rijdt in de gracht in Bovekerke

De brandweer van Koekelare en Diksmuide kwamen langs om de auto uit de gracht te takelen. "De auto van de man hing schuin in de gracht. De man is slecht te been en geraakte daar onmogelijk op eigen kracht weer uit", zegt Filip Vandenberghe van de brandweer. De man werd verzorgd in een ziekenwagen en moest niet naar het ziekenhuis overgebracht worden. Zijn auto is getakeld.