Inwoners Ronse reageren verdeeld op plannen om N60 door te trekken

Het infomoment in Ronse over de doortrekking van de N60 lokte 330 inwoners. Ze kregen de kans om hun mening te geven over de plannen waarbij een tunnel tussen Ronse en Maarkedal aangelegd zou worden. Die moet het zwaar verkeer uit het centrum van Ronse weren. Ook konden ze in detail bekijken hoe een nieuwe omleidingsweg de N48 vanuit Brakel en de N57 vanuit Wallonië moet verbinden met de N60.