Is verplichte wachtperiode voor abortus nog van deze tijd? "Dat waren de langste 6 dagen van mijn leven"

In Nederland kan je een abortus laten uitvoeren tot 22 weken zwangerschap, in België tot 12 weken. Maar in ons land is er nu sprake om die termijn te verlengen naar 18 weken. Volgens Lynn is dat nodig voor vrouwen die te laat beseffen dat ze zwanger zijn of die wat meer tijd nodig hebben om de keuze te maken. "Geen enkele vrouw wacht met opzet langer dan nodig", zegt ze. "Ik heb al tegenover vrouwen gezeten waartegen ik moet zeggen: 'sorry, je zal naar Nederland moeten gaan'. Dat is voor elke vrouw moeilijk. Je ziet soms letterlijk de grond onder hun voeten wegzakken." Het gebeurt niet zo vaak dat een vrouw te laat is, het gaat om 3 procent van de gevallen. "Maar, je moet maar eens die vrouw zijn voor wie het niet meer gaat. Niemand wil die vrouw zijn."