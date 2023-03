"Fake history hunter" Jo Hedwig Teeuwisse jaagt op nepgeschiedenis: vijf verrassende, maar ook verzonnen verhalen

Deze foto is online te vinden met de bewering dat hij dateert uit 1936 en dat hij een nazireclame voor Coca-Cola toont. "De foto werd en wordt nog steeds veel gebruikt op sociale media als een manier om te wijzen op de vermeende hypocrisie van het merk door het te plaatsen naast een label uit 2019 van de 'Love is Love'-campagne, die koppels van hetzelfde geslacht afbeeldde", klinkt het.

Maar het etiket uit 1930 is een moderne vervalsing. "Eentje dat gemaakt is in 2004", zegt Teeuwisse. "Een aantal zaken verraadt dat het om een vervalsing gaat. Zo staan er grammaticafouten in de tekst. Op de tweede regel staat "Coke ist es", een letterlijke vertaling van de slogan "Coke is it", maar die slogan werd pas in 1982 gebruikt. Bovendien voelt het hele uiterlijk gewoon verkeerd aan."

Vanwaar komt deze afbeelding dan? "In mei 2004 opende in Londen de kunsttentoonstelling "Coca-Cola's Nazi Adverts". Het doel van de tentoonstelling was mensen te confronteren met de waarheid achter reclame van Coca-Cola in Nazi-Duitsland." Hoewel Coca-Cola ontkent dat het met het naziregime sympathiseerde, geeft het toe dat het in Duitsland actief was toen Hitler aan de macht was.



De organisatoren van de tentoonstelling nodigden ook kunstenaars en het publiek uit om bij te dragen aan de tentoonstelling. Werk kon worden ingezonden via een website. "Ik kwam te weten dat de originele foto toen ingezonden werd en dat het zeker om een nepreclame ging", zegt de historica. "Maar wie precies de foto instuurde, is nog niet bevestigd."