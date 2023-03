Jonge bestuurder uit Lierde liegt tegen ouders nadat hij dure auto aan diggelen had gereden

In februari vorig jaar was een jonge bestuurder onderweg na een avondje uit toen hij op De Buke in Zottegem met zijn auto tegen een geparkeerde vrachtwagen reed. Na de botsing pleegde hij vluchtmisdrijf. De dure wagen liep heel wat schade op. Uit schrik voor de reactie van zijn ouders kwam hij met het excuus dat hij zijn wagen had geparkeerd op de stationsparking in Lierde en dat iemand er was tegen gereden. De ouders plaatsten zelfs via sociale media een oproep om de zogenaamde dader te vinden.

De bestuurder moest vandaag voor de politierechtbank in Oudenaarde verschijnen en werd veroordeeld tot een geldboete van 3.600 euro en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook opnieuw zijn theoretisch en praktisch rijexamen afleggen.