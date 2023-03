Jongerenplek Homaar uit Wetteren krijgt navolging in heel Vlaanderen en Brussel

Dalle wil het Homaar-concept nu ook toepassen in de andere Vlaamse provincies en in Brussel. “Homaar Brussel wordt ons eerste project”, zegt Nathalie Braeckman. “Ons tweede huis zal Homaar Brugge zijn. Door de grote vraag moeten jongeren vier tot zes weken wachten om een traject te kunnen starten in Wetteren. Er komen jongeren van overal in de provincie, en zelfs vanuit Brussel, West-Vlaanderen en Antwerpen. Dat is niet de bedoeling.” Voor de minister is het belangrijk om in te zetten op preventieve zorg, daardoor zal er later ook minder nood zijn aan psychiatrische zorg.