Kerk Oudenaken wordt gemeenschapscentrum

"Mensen die een verjaardagsfeest willen geven, een babyborrel, ... zullen in de toekomst in het gemeenschapscentrum welkom zijn", vertelt architect Steven Kessels. "Ook verenigingen zullen hier activiteiten kunnen organiseren. Al is het niet de bedoeling dat er hier fuiven worden gegeven, het zullen eerder minder luidruchtige evenementen zijn die hier zullen kunnen plaatsvinden."