Leerlingen Richtpunt Campus Eeklo helpen sterrenwacht Assenede aan nieuw observatorium

Ook De Polderster is blij met de hulp van het Richtpunt. “Na de storm zijn we bezig met het ontwerpen en bouwen van een volautomatisch observatorium”, gaat Van Tomme verder. “Het kan via internet op afstand bestuurd worden. Het fotografeert zelfs volledig automatisch de hemel. We zijn heel blij dat de school ons helpt met de wederopbouw. Als wederdienst zorgt onze sterrenwacht in de toekomst voor educatieve bezoekjes. Een ruilhandel waar beide partijen zich goed bij voelen”.