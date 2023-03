Limburg.net vraagt om afvalzakken goed toe te binden, voorbeeldige inwoners van Ham krijgen bedankje

"Er zijn belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden als het gaat over het correct aanbieden van afvalzakken", zegt Luc Wouters (CD&V), voorzitter van Limburg.net. "Je moet denken aan de gezondheid en veiligheid van de afvalophalers. Er mogen geen scherpe voorwerpen in de zakken zitten en de zakken mogen niet te zwaar zijn."

"In Ham werken we met het Optimo-systeem, wat betekent dat er 1 vrachtwagen langskomt die alle afvalsoorten ophaalt. Nadien worden het afval gesorteerd op basis van de kleur van de zak. De zakken moet daarom goed gesloten zijn, zodat het afval er niet uit kan vallen en de juiste afvalzak bij de juiste afvalverwerker terechtkomt. Over het algemeen gebeurt dat hier in Ham heel goed", aldus Wouters.

Steven Belen is een van de inwoners die in de bloemetjes werd gezet omdat hij zijn afvalzakken correct had aangeboden. "Het is fijn dat ik er een beloning voor krijg, maar ik vind het vanzelfsprekend dat je je afvalzakken correct sluit en het afval goed sorteert", besluit hij.