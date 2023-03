Nederlander doet zich voor als bankmedewerker en gebruikt scholieren uit Mol als geldezel

Een 24-jarige Nederlander uit Mol is veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij 15 mensen heeft opgelicht door zich voor te doen als bankmedewerker om geld te krijgen. Hij stuurde hen links naar sites die enorm leken op die van hun bank. Nadien leidde hij zijn slachtoffers naar een nagemaakte website of hij belde hen op en beweerde dat hij een bankmedewerker was.