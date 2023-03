Nieuwe blokkade aan distributiecentrum verse voeding Delhaize in Zellik, "vannacht zullen geen vrachtwagens vertrekken"

"In de weekends worden veel verse goederen naar de winkels gevoerd en in de weekends wordt er gebruik gemaakt van veel studenten die komen werken. Het is eigenlijk een nacht waarop Delhaize het sociaal recht helemaal aan zijn voeten veegt en daarom is er gekozen om vannacht deze actie te voeren", legt Cédric Claeys van ACV uit.

Volgens Claeys zullen er vannacht geen vrachtwagens uit het distributiecentrum kunnen vertrekken en zal er een tekort aan verse goederen zijn in de winkels in het weekend.

"De actiebereidheid blijft groot door de provocatie van de directie. We willen in gesprek gaan en dat laat de directie niet toe. We hebben een duidelijke boodschap aan Delhaize: neen aan het franchiseplan en kom aan tafel om erover te praten", zegt Claeys.