Ludo Persoons is de nieuwe burgemeester voor Galmaarden

De nieuwe burgemeester van Galmaarden nam in 2001 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij was meteen verkozen als gemeenteraadslid. In 2013 werd Ludo Persoons schepen en nu dus burgemeester. Voor het eerst komt de burgemeester van Galmaarden uit deelgemeente Vollezele. Maar nog opvallender: Persoons wordt de laatste burgemeester van Galmaarden, nu de gemeente een fusie aangaat met Herne en Gooik.

"De fusie voorbereiden wordt uiteraard één van mijn belangrijkste opdrachten. Maar we willen ook de uitgebrande kerk van Galmaarden een nieuwe functie geven als ontmoetingscentrum", vertelt Ludo Persoons.