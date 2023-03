Onrust over de banken is nog niet gaan liggen: nu krijgt Deutsche Bank klappen op de beurs

Europese leiders sussen: "Het bancair systeem is stabiel in Europa"

Na afloop van top in Brussel hebben de regeringsleiders van de eurolanden in elk geval hun vertrouwen uitgesproken in de stabiliteit van het bankwezen. "Het bancair systeem is stabiel in Europa", verzekerde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. "Deutsche Bank heeft zijn economisch model grondig gemoderniseerd en is winstgevend. Er is niks om ons zorgen over te maken."

Ook de Nederlandse premier Mark Rutte relativeerde de aandelenkoersen. "Het is onvermijdelijk dat er in de markt wat reacties zijn", verwees hij naar het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de overname van het zwalpende Crédit Suisse. "Onderliggend" is het Europese bankwezen echter "heel sterk", met buffers, kapitaal- en liquiditeitsvereisten en strak toezicht. "Dat wijkt af van de situatie in Amerika."

Volgens Rutte zijn de bankregels in de eurozone al fors aangesnoerd sinds de financiële crisis van 2008 en is het toezicht ook strenger. "Er is kritiek geweest: waren we niet te streng? Laten we blij zijn dat we dat gedaan hebben."

ECB-voorzitter Christine Lagarde zou tijdens de top vandaag ook eens hebben benadrukt dat de ECB "over alle noodzakelijke instrumenten beschikt" om het financiële systeem van de eurozone te ondersteunen, indien nodig.