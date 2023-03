Op- en afrit aan Sportpaleis in Antwerpen dit weekend opnieuw dicht door werken aan Oosterweelverbinding

Tijdens de werken kan je dit weekend een omleiding volgen via Merksem, Borgerhout en Wommelgem. Wanneer je richting Brussel of Gent rijdt kan dat via de Noordersingel richting Borgerhout. Als je richting Deurne rijdt, neem je de afrit Borgerhout of Merksem. Het verkeer dat van de E313 komt, gebruikt de afrit Wommelgem. Dan kan je de Antwerpse Ring bereiken via het kruispunt bij Schijnpoortweg en het Sportpaleis.