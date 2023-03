Open VLD in Leuven wordt “Liberalen voor Leuven” en heeft nieuwe lijsttrekker 

De voorbije verkiezingen waren voor Open VLD in Leuven teleurstellend. Ook enkele kopstukken, zoals Rik Daems en eerder Patrcia Ceysens, hebben intussen een stap opzij gezet om plaats maken voor verjonging. Open VLD Leuven wil nu met een schone lei beginnen en verandert van naam: “Liberalen voor Leuven”.



“We gaan met ‘Liberalen voor Leuven’ door het leven en naar 2024 zal dat ‘Lijst voor Leuven’ worden”, zegt lijsttrekker Alexandra Roumans. “De rebranding was nodig want zo kunnen we focussen en verbreden én zetten we de deur open naar alle Leuvenaars die met ons willen meedenken. Het is een optimistisch nieuw hoofdstuk voor de liberalen in Leuven.”