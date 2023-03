Personeel van spoeddienst in ziekenhuis van Tongeren leert omgaan met agressieve patiënten

Het valt hoofdverpleegkundige Geert Proesmans op dat sinds corona patiënten veel minder verdraagzaam zijn. “Dat laten ze duidelijk horen en soms gebruiken ze fysiek geweld. Daartegen zijn we niet echt gewapend.”

Ook in andere ziekenhuizen zien ze een stijging in het aantal agressieve patiënten. In Noorderhart in Pelt zijn vorig jaar 96 gevallen gemeld, 10 meer dan het jaar voordien. In het ZOL in Genk waren er 289 meldingen, tegenover 129 in 2021. Het gaat dan in de eerste plaats om verbaal geweld. “Toch hebben de toenemende cijfers niet enkel te maken met een toename in agressie”, nuanceert woordvoerder Jurgen Ritzen van het ZOL. “We hebben ook hard gewerkt aan de meldcultuur en dat zie je vertaald in de cijfers."