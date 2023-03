Illegale verkoop van goud in Hasselt: politie neemt juwelen, zilverwerk en 35.000 euro in beslag

De verkoop van goud, juwelen en bontjassen was aangekondigd via advertenties. De politie hield er een controle samen met inspectiediensten. De verkopers hadden geen ondernemingsnummer, kochten hun goederen deels in het zwart aan en ze hadden hun prijzen niet uitgestald.

De twee verdachten, mannen van 29 en 52 jaar, zullen binnenkort worden verhoord. De politie nam 35.000 euro cash geld, juwelen, zilverwerk en muntstukken in beslag.



De politie Limburg Regio Hoofdstad vraagt burgers om zeer voorzichtig te zijn met zogenaamde bedrijven die via advertenties reclame maken voor de aankoop van goud en juwelen. "Verkopers bevragen zich op voorhand best goed over de waarde van hun goederen", klinkt het.