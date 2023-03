Politieke crisis in Franstalig België over opleiding Geneeskunde: inhoudelijk conflict of "hanengevecht" om de kiezer? 

"Verder is het budget voor hoger onderwijs een gesloten envelop: het geld dat je voor de ene universiteit vrijmaakt, neem je weg van andere studenten", stelt Bouchez. De kosten voor de nieuwe opleidingen worden geschat op 450.000 euro. "We kunnen het aantal faculteiten en universiteiten uitbreiden, maar we kunnen geen geld uitgeven dat we niet hebben, want dan is het de opleiding van de studenten die eronder lijdt", voegt hij toe.