Raken oorlogen nog opgelost? "De oorlog in Oekraïne zal Poetin nog jarenlang kopzorgen bezorgen"

Klopt het dat oorlogen en conflicten almaar langer duren? Wat zegt dat over de internationale machtsverhoudingen in de wereld? En naar welke wereldorde zijn we op weg? Dat zijn enkele vragen die Rudi Vranckx en Vincent Byloo deze week willen beantwoorden in "Vranckx & Byloo". "De Amerikanen ondervonden in Afghanistan en Irak dat invasies doorgaans mislukken en Poetin zal dat ongetwijfeld ondervinden in Oekraïne." Beluister de podcast hier of op VRT MAX.