Rwandese Belg Paul Rusesabagina, held van "Hotel Rwanda", wordt vrijgelaten na gratie door president Kagame

Rusesabagina is vooral bekend als de held uit de Rwandese genocide, in 1994. Als eigenaar van het hotel Mille Collines in Kigali redde hij meer dan duizend Tutsi's van de dood door hen in zijn hotel te laten schuilen. In 2004 werd een film uitgebracht over zijn heldendaden, "Hotel Rwanda".

Na de genocide werd Rusesabagina al snel een fel criticus van president Kagame. Hij vluchtte uiteindelijk naar ons land en werd Belg. In augustus 2020 werd hij met een list naar Rwanda gebracht, waar hij onmiddellijk werd opgepakt. Volgens zijn familie en verschillende mensenrechtenorganisaties werd hij toen ontvoerd. Rusesabagina dacht dat hij op een vliegtuig naar Burundi zat, maar het landde uiteindelijk in Kigali, in opdracht van de Rwandese regering.