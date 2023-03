Rechtbank van Mechelen veroordeelt man tot celstraf met uitstel omdat hij tweejarige dochter sloeg

Daar was de rechter het niet mee eens en ook de procureur had geen begrip voor het agressieve gedrag van de man. "Het ging hier niet over enkele tikken, maar om ongenadig harde slagen. De peuter was overstuur, maar werd door de klappen alleen maar meer overstuur."

Na de melding bij de politie volgde het Agentschap Opgroeien het gezin een tijdje op en kreeg de man een tijdelijk contact- en huisverbod. Volgens zijn advocaat ziet de vader intussen in dat hij in de fout ging en heeft hij het contact- en huisverbod goed nageleefd. "Hij stond toen onder enorm veel stress, die is nu veel minder waardoor de rust in het gezin is teruggekeerd."

De man kreeg een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel. Dat betekent dat hij niet naar de gevangenis moet als hij zich laat begeleiden voor zijn agressieprobleem. Hij moet ook een cursus volgen over opvoeden in België.