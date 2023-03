Sociaal werker vrijgesproken van brandstichting en diefstal in opvangcentrum Rode Kruis in Heusden-Zolder

In het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis De Bark in Heusden-Zolder waren er branden op 26 november 2020 en 15 maart 2021. Telkens was het snel duidelijk dat het om brandstichting ging. Het mikpunt was het directiekantoor, waar grote schade werd aangericht. Nadien bleek dat er ook een diefstal was gepleegd. De eerste keer was er 7.500 euro uit de kluis verdwenen, de tweede keer was de kluis helemaal meegenomen.