Professor weerlegt argumenten van sportsector in discussie over gokreclame: "Totaalverbod is enige manier om meest kwetsbaren te beschermen"

Een nieuw Koninklijk Besluit, dat begin deze maand gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, verbiedt de belangrijkste vormen van reclame van gokbedrijven in drie fasen.

Op 1 juli 2023 wordt gokreclame verboden op televisie, radio en in bioscoopzalen, in advertenties en video-advertising op websites, digitale kanalen en sociale mediaplatformen, in advertenties in tijdschriften of kranten, op affiches op openbare plaatsen, in gepersonaliseerde reclame via mail, post, berichtendiensten, sms of sociale media en in alle reclamedrukwerk.