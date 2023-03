Sportsectoren zien totaalverbod op gokreclame niet zitten en vragen overleg: "Dit zal fans net naar onveilig aanbod sturen"

"We zijn zelf voorstander van verscherpte maatregelen, zoals een verbod op gepersonaliseerde reclame of het inzetten van sportidolen om reclameboodschappen te verkondigen. Maar een totaalverbod op gokreclame schiet het doel voorbij. Meer nog, het heeft een averechts effect. Want een totaalverbod op gokreclame voor sportweddenschappen verzwakt ontegensprekelijk de Belgische sportsector. Als organisatoren van topsportevenementen en straffe competities verliezen we financiële slagkracht. Daar treffen we niet alleen onze clubs of teams mee, maar ook de fans."