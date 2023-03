Opnieuw staking bij De Lijn: 60% van de Limburgse chauffeurs staakt, in Vlaams-Brabant is dat 40% 

In Limburg rijdt ruim 60 procent van de chauffeurs niet uit vandaag. Gisteren is er de hele dag onderhandeld over maatregelen om de veiligheid te verhogen. Maar veel chauffeurs waren niet bereid om vandaag opnieuw te rijden. De vakbonden en de directie hebben daar begrip voor. Het zijn chauffeurs van zowat alle Limburgse stelplaatsen die opnieuw staken vandaag.



Wie vandaag dus de bus wil nemen in Limburg of Vlaams-Brabant checkt vooraf best even of die wel rijdt.