Stakingsacties bij distributiecentra Delhaize voorbij, maar dit weekend mogelijk minder verse producten in de rekken

De vakbonden bevestigen dat de stakingen achter de rug zijn in de bevoorradingsdepots in Zellik en Ninove. De directie heeft beloofd om overleg op te starten met de vakbonden over de verhuizing van het depot in Zellik. Na de belofte is de nachtploeg weer aan het werk gegaan. Maar dat neemt niet weg dat de gevolgen nog een tijdje voelbaar zullen zijn.



Volgens Danny Van Assche van Unizo komen ook de toeleveranciers onder druk te staan: "Dit heeft niet alleen repercussies voor de verschillende supermarkten van Delhaize, het heeft ook een enorme impact op de leveranciers. We krijgen nu al reacties van voedingsproducenten die zeggen dat ze hun producten niet meer geleverd krijgen. Het gaat om voeding, dus producten die maar beperkt houdbaar zijn. Ook die bedrijven staan dus onder druk."