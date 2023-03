Werkstraf en geldboete voor papa die steelt in Plopsaland: "De kinderen zijn erg verdrietig, ze mogen nu niet meer naar het park en zijn de dupe"

In de zomer van vorig jaar ging de man samen met zijn vrouw en kinderen naar het pretpark in De Panne. “In een van de winkels werd hij betrapt toen hij een boek aan het stelen was”, zei het openbaar ministerie. “De man ontkende, maar aan de kassa bleek dat hij het boek niet had betaald. Daarop ontstond een discussie met de winkelbediende, waarbij de man verbaal agressief werd en de winkelbediende een slag op de kin gaf. De politie werd erbij gehaald en in de buggy van de kinderen werd in totaal voor 122 euro aan gestolen spullen gevonden uit de winkel.”