Twee meisjes gaan ongevraagd ritje maken met paard en pony uit weide in Everberg

Woensdagmiddag trokken twee meisjes naar een weide in Everberg. Ze namen er een pony en een paard mee en gingen er een toertje mee doen in het dorp. “Toen de verzorgster aan de weide kwam, stelde ze vast dat de dieren verdwenen waren”, zegt Natalie Dekeyzer van de politiezone Herko. “Ze heeft dan de politie gebeld en in afwachting tot de ploeg ter plaatse was, is ze zelf in de buurt gaan rondkijken. Ze heeft dan de twee meisjes met de pony en het paard gezien.”