Jaarlijks worden 20.000 Nigeriaanse vrouwen naar Europa gesmokkeld, Brussel is hotspot

Patience woont sinds een half jaar terug in Benin City, Nigeria. Toen ze zeventien was, werd ze naar Italië gesmokkeld. Er werd haar een job als kapster beloofd. "Ik ontmoette iemand die me naar Europa wou brengen. Hij zei dat je het in Europa makkelijker kan maken als kapster dan in Nigeria. Ik droomde van mijn eigen kapsalon, maar toen ik in Europa aankwam, besefte ik dat ze me bedrogen hadden. Ik werd in de prostitutie gedwongen en ik moest 60.000 euro terugbetalen."