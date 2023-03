Dit weekend extra verkeershinder aan werken E40 in Erpe-Mere door bijkomende herstellingen

In Erpe-Mere is het Agentschap Wegen en Verkeer al sinds juli bezig met de vervanging van twee bruggen over de E40. Het verkeer moet er de middenberm oversteken en wordt zo langs de werf geleid. Door de belasting van al het verkeer daar zijn de betonnen kantstroken van de snelweg ter hoogte van die oversteek beschadigd. Om verdere schade te voorkomen, wil AWV onmiddellijk herstellingen doen.

Daarvoor moet de aannemer in de richting van Brussel één rijstrook afsluiten. Het verkeer richting Brussel zal daarom tussen vrijdag 20.00 uur en zondag 16.00 uur over twee in plaats van drie rijstroken moeten rijden.