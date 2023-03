Heuvel van 50 meter langs snelweg in Zwijnaarde: nieuwe recreatiezone voor fietsers en wandelaars

Het is de bedoeling dat de heuvel een landmark wordt, een herkenningspunt in de wijde omgeving. Er is daarom in de plannen ruimte om op de site of de berg ook kunst te voorzien. De dorpskrant van Zwijnaarde zag het eerder al groots. "Er zou een kunstwerk kunnen komen van 30 meter hoog. Het zal groter en hoger zijn dan de Leeuw van Waterloo." Geenens lacht een beetje om die ambitieuze plannen. "Er is helemaal nog niets in die richting beslist."