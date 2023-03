De zin en onzin van reisverzekeringen: “Check vooraf of je niet al via andere verzekering gedekt bent”

Je hoopt uiteraard dat het je niet overkomt, maar soms kan je door omstandigheden niet op reis vertrekken. "Een annuleringsverzekering komt niet altijd tussen, maar vaak wel in specifieke gevallen zoals een overlijden in de familie of bij ziekte." Je checkt beter vooraf de voorwaarden, want die verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Betaal je je reis met een kredietkaart, dan zit daar soms automatisch een annuleringsverzekering bij. Maar die geldt dan vaak enkel voor reisgenoten die op hetzelfde adres wonen als de kaarthouder.