Europa hinkt achterop in zonnepanelenindustrie: "Kans is groot dat Europese producenten voor VS zullen kiezen"

Wie op dit moment wel massaal zonnepanelen ontwikkelen zijn de Chinezen. "Zo’n tien jaar geleden hadden zij al gezien dat de zonnepanelenindustrie een interessante groeipool was in de wereldeconomie. De politiek heeft toen via een assertief industrieel beleid die volledig naar zich toegetrokken en de prodcutie opgeschaald. Daardoor zijn ze nu marktleider en is er geen echte uitdager."

In China wordt jaarlijks 300 gigawatt aan zonnepanelen ontwikkeld "en dat loopt snel op", stelt Acke vast. Ter vergelijking: in Europa zitten we jaarlijks aan nog geen 9 gigawatt zonnepanelenproductie. Het streefdoel van 30 gigawatt lijkt dus nog vrij bescheiden, maar wel broodnodig als we de Europese producenten niet willen verliezen.