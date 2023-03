Tienpuntenplan voor "shoppingstad" Roeselare: kleurrijke straten, kinderanimatie en leegstand tegengaan

Nog in het tienpuntenplan staat dat het kernwinkelgebied wordt opgefleurd tijdens de lente en de zomer. 880 lampionnen zullen voor kleur en sfeer in de straten zorgen. Handelaars krijgen van de stad kleurrijke stickers om de uitstalramen te kleuren. In de Ooststraat, de belangrijkste winkelstraat, komen ook nieuwe, sculpturale banken.

Tegelijkertijd wil Roeselare tonen dat winkelen ook kan in de steegjes naast de Ooststraat. Projecties, koersbanen en zelfs een spiegelplafond moeten die straatjes in de kijker zetten.