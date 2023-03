Lummens bedrijf dat aluminium aflevert investeert 20 miljoen euro in duurzame innovaties

In Lummen heeft het lakkerijbedrijf Alural aangekondigd twintig miljoen euro te investeren in enkele duurzame innovaties in hun vestiging daar. Het bedrijf is gespecialiseerd in het afleveren van aluminium voor ramen en deuren. Het geld zal onder meer gebruikt worden voor een nieuw hoogbouwmagazijn, met een volledig geautomatiseerd ophaalsysteem. Dat zal er voor zorgen dat de aluminiumprofielen zonder tijdverlies kunnen worden opgehaald, afgeleverd en gestockeerd, tot ze aan klanten geleverd kunnen worden.