Vrouw zet sputterende wagen aan de kant voordat die volledig uitbrandt in Aalst: moeder en kind in shock

In Aalst is een auto volledig uitgebrand op de Siesegemlaan. De bestuurster merkte dat de motor begon te sputteren terwijl ze aan het rijden was. Daarop zette ze haar wagen aan de kant. Even later brandde die helemaal uit. Een ambulancier die in de buurt was hielp de vrouw en haar kind uit de auto. Ze bleven ongedeerd, maar waren wel in shock.