Man uit Overijse belt zelf hulpdiensten omdat hij vrouw wil vermoorden

De hulpdiensten kregen zondag een bijzonder telefoontje uit Overijse. "Het betreft een 45-jarige man die zelf de hulpdiensten verwittigde omdat hij, naar eigen zeggen, zijn 42-jarige vrouw wilde vermoorden en haar had proberen te wurgen", legt parketwoordvoerster Carol Vercarre uit.

De vrouw liep enkele verwondingen op. "Ze had wat striemen in haar hals en op haar armen", zegt Vercarre. "Volgens haar heeft haar man psychische problemen en is hij normaal niet agressief."

"Gezien de man zelf aan de politie zei dat hij haar wilde vermoorden, leek het ons toch veiliger het niet zo te laten en een onderzoeksrechter te vorderen voor poging tot doodslag." De man werd aangehouden. Gisteren besliste de raadkamer om hem in de cel te houden.