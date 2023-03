Plaatsverbod in en rond station Denderleeuw voor drie minderjarigen die betrokken waren bij incidenten

Begin maart waren er in de stationsomgeving van Denderleeuw twee incidenten. Het ging om vechtpartijen waarbij verschillende mensen betrokken waren. Volgens burgemeester Jo Fonck (LvB) treedt de gemeente actief op tegen de overlast: "We zetten sinds geruime tijd alle mogelijke middelen die we ter beschikking hebben in om de overlast tegen te gaan en gaan nu over tot kordate maatregelen. Bij beide vechtpartijen waren drie minderjarigen aanwezig die gekend zijn bij de politie voor verschillende feiten. Twee minderjarigen wonen in de buurgemeenten, een van de minderjarigen woont in Denderleeuw.”