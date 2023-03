CD&V mikt met gemeenschapscongres op "zij die zich vergeten voelen"

In Flanders Expo in Gent hebben de christendemocraten hun gemeenschapscongres afgesloten met een unaniem goedgekeurde tekst met zo'n 150 inhoudelijke voorstellen. Het belangrijkste? Opkomen voor de vergeten mensen in het landelijk Vlaanderen. Te veel wordt vanuit Brussel bestuurd, vinden ze. Dat drie op de vier Vlamingen buiten de Vlaamse ruit wonen, is volgens de partij onderbelicht.