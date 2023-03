Deelnemers Sleep Out slapen nacht op straat in Gent, Roeselare en Sint-Truiden om dakloosheid onder de aandacht te brengen

Deelneemster Kathleen Smeets was "blij" dat ze deelnam: "Ja, het was koud, maar zo kon ik ervaren dat het voor die mensen in de winter een verschrikkelijke ervaring moet zijn. Ik ben toch blij dat ik deelgenomen heb aan dit experiment."

Ook Andreas was erbij, hij is jeugdwerker en ziet zo veel dak- en thuisloze jongeren. "Met deze actie kunnen we een signaal geven dat het echt niet ok is dat jongeren geen dak boven het hoofd hebben", zegt hij. "Wij hebben hier in de kou onder de stadshal geslapen, maar kunnen vanavond weer warm in ons eigen bed liggen. Die mensen moeten dag in dag uit in dergelijke omstandigheden leven. Ze moeten ook op een harde ondergrond slapen en hebben mensen die op zich neerkijken terwijl je ligt te slapen. En ook veel lawaai, zo ziet hun leven eruit."