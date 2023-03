Blokkade distributiecentrum Delhaize in Zellik is opgeheven, "impact voor klant allicht beperkt"

Al twee weken lang wordt er gestaakt in bepaalde winkels van de supermarktketen. Vrijdag hielden een zestigtal filialen de deuren dicht, waarvan zes in Vlaanderen. Ook in het distributiecentrum werd al vaker het werk onderbroken uit solidariteit met de collega's in de winkels. Zo was het depot donderdagochtend nog geblokkeerd. Dezelfde avond werd het werk er hervat.

"Het kan niet anders dan dat er momenteel zeker in verse afdelingen verschillende producten minder of niet beschikbaar zullen zijn", zegt Geert Sanders van de socialistische vakbond. "Aangezien er al verschillende acties geweest zijn de voorbije dagen, is niet alles kunnen klaargezet worden voor de winkels en niet alles vertrokken. Dat heeft zich opgestapeld en zal dus wel zichtbaar zijn in de winkels."