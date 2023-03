Brussel opgelicht met show van 150 drones als alternatief voor vuurwerk

Vrijdagavond hebben zo'n 150 drones de lucht 12 minuten lang opgelicht in Brussel. Het lichtspektakel, dat dus gebruik maakt van drones, is een primeur voor onze hoofdstad. Dat gebeurt in het kader van de Digitale Lente, een festival in het Resetgebouw dat technologische innovatie aanmoedigt en in de kijker zet. Het thema dit jaar is "Digitaal in de lucht". Drones zullen dus verschillende keren op het programma staan.