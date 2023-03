280 kilogram cocaïne gevonden in container van schip in Antwerpse haven, negen arrestaties 

In de Antwerpse haven is gisteren 280 kilogram cocaïne in beslag genomen. Dat meldt de FOD Financiën. De drugs zaten verstopt in een container op een Panamees schip. Dat schip was half maart vertrokken in Ivoorkust, in West-Afrika. Voordat het in de nacht van donderdag op vrijdag Antwerpen bereikte, maakte het nog tussenstops in Sierra Leone en Senegal.