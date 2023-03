"Oorlogstaferelen" tijdens gewelddadig protest over omstreden waterreservoir in Frankrijk

In Sainte-Soline, een gemeente in het westen van Frankrijk, is het tot een gewelddadige botsing gekomen tussen veiligheidsdiensten en demonstranten. Actievoerders probeerden er de bouw van waterreservoirs voor de landbouwindustrie te stoppen. De politie was er, in de nasleep van de protesten rond de pensioenhervorming, massaal aanwezig.