Gordon Moore, oprichter van chipbedrijf Intel en voorspeller van de technologische revolutie, overleden

Moore werd geboren in San Francisco. Na zijn studies fysica en chemie begon hij in de jaren 50 te werken in het laboratorium van William Shockley in Mountain View, in de baai ten zuiden van San Francisco. Shockley was de ontdekker van de transistor, wat je kan omschrijven als een schakelaar voor elektronische signalen.

In 1957 verliet de acht belangrijkste wetenschappers het laboratorium van Shockley na een intern conflict en begonnen ze op eigen houtje. Moore richtte samen met Robert Noyce, een andere ex-werknemer, Fairchild Semiconductor op. Daar vonden ze de microchip uit. Ze slaagden erin om tal van transistoren na elkaar op een kleine oppervlakte te plaatsen.



En dat was een belangrijke stap voor de ontwikkeling van computers. Alle basisbewerkingen en -uitvoeringen konden in één chip geïntegreerd worden, een zogenoemde microprocessor, in plaats van op grote printplaten en losse stukken. Die maakten de eerste computers gigantisch groot, ze vulden letterlijk de kamer. Door microchips kon men elektronica veel kleiner maken.